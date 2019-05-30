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Fasılları donduran AB, Türkiye'den kopamıyor

Avrupa Birliği, Türkiye'yi stratejik öneminden dolayı partner olarak tarif etmeye devam ediyor.

Haber Merkezi | 30.05.2019 - 09:42..
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Uzun zamandır açıklanması beklenen Avrupa Komisyonu 2019 yılı Türkiye Raporu dün kamuoyuyla paylaşıldı.

Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye ile yürütülen müzakere sürecinde hiçbir faslın açılmasının öngörülmediğini söyledi.

Fasılların dondurulması kararı Türkiye-AB ilişkilerini oldukça zayıflatacak.

KÖPRÜLERİ ATMA GİBİ BİR NİYET YOK

Ancak uzmanlar bu karara rağmen AB'nin Türkiye ile köprüleri tamamen atamayacağını belirtiyor. Çünkü Türkiye'nin stratejik bir önemi var.

Euronews'e konuşan Avrupa Birliği uzmanı Doç. Dr. Beken Saatçioğlu’na göre, tarafların köprüleri atmak gibi bir niyeti yok; önümüzdeki dönemde "işlevsel bir iş birliği" filizleniyor, zira AB Türkiye’yi halen fiili partner ülke olarak görüyor.

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ÖNEMİ VAR

AB uzmanı Prof. Ayhan Kaya ise, "Fasıllar bağlamında fiili anlamda bir donma hali var, ama Türkiye’nin stratejik öneminden ötürü partner olarak kalacağına işaret ediyor.” ifadelerini kullandı.

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