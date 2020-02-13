Kütahya'da Faslı gelin operasyonu: 6 gözaltı

Kütahya'da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Faslı kadınları Türkiye’ye getirerek evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon sonucu, 2 şüpheli ile Fas uyruklu 4 kadın, gözaltına alındı.

25 BİN LİRA KOMİSYON ALDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin daha önce tutuklanan Mehmet şimşek ile bağlantılı oldukları ve evlilik vaadi ile getirdikleri kadınlar için 25 bin lira komisyon aldıkları belirtildi.

Aynı zamanda, Faslı kadınların ise evlilik vaadiyle görüştükleri damat adaylarından aldıkları para ve ziynet eşyalarıyla birlikte bir süre sonra şehirden ayrılarak kaçtıkları öğrenildi.

Sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Faslı kadınların yanlarında, önceki evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarının da olduğu öğrenildi.