taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0629
Euro
6.5855
Altın
1573.87
Borsa
120347.32
Gram Altın
306.777
Bitcoin
61779.53

Kütahya'da Faslı gelin operasyonu: 6 gözaltı

Faslı kadınları, Türkiye'ye getirip evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 şüpheli ile 4 Faslı kadın, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

DHA | 13.02.2020 - 13:50..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kütahya'da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Faslı kadınları Türkiye’ye getirerek evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon sonucu, 2 şüpheli ile Fas uyruklu 4 kadın, gözaltına alındı.

25 BİN LİRA KOMİSYON ALDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin daha önce tutuklanan Mehmet şimşek ile bağlantılı oldukları ve evlilik vaadi ile getirdikleri kadınlar için 25 bin lira komisyon aldıkları belirtildi.

Aynı zamanda, Faslı kadınların ise evlilik vaadiyle görüştükleri damat adaylarından aldıkları para ve ziynet eşyalarıyla birlikte bir süre sonra şehirden ayrılarak kaçtıkları öğrenildi.

Kütahya'da Faslı gelin operasyonu: 6 gözaltı

Sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Faslı kadınların yanlarında, önceki evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarının da olduğu öğrenildi.

Kütahya'da Faslı gelin operasyonu: 6 gözaltı

Kütahya'da Faslı gelin operasyonu: 6 gözaltı

İlginizi Çekebilir
İmamoğlu, Atatürk heykeli yüzünden müteahhite fırça attı
Bayrampaşa'da incelemelerde bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, Atatürk heykeli ve çevresinde yapılan çalışmalar nedeniyle görevlilere kızdı.
Tatar'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Türklerin hakkı var
Başbakan Tatar, Doğu Akdeniz'de Türklerin, Rumlar kadar hak sahibi olduğunu söyledi.
Selimiye Camii’nin kapılarına yazı yazdılar
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, arihi Selimiye Camii’nin kadınlar mahfilinde, pencere kapılarına yazılar ve çeşitli karalamalar yapılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Benden az çalışıyorsun deyip iş arkadaşını öldürdü
Başakşehir’de aynı iş yerinde çalışan iki kişi arasında çıkan mesai kavgasında, boğazından bıçaklanarak öldürülen Özbekistanlı gencin katil zanlısı yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ruslar İdlib'e giden Türk konvoyunu izliyor
Ruslar İdlib'e giden Türk konvoyunu izliyor
165
Suudi Prens Selman, Newcastle United’ı satın alıyor
Suudi Prens Selman, Newcastle United’ı satın alıyor
171
Esad'ın en güvendiği isim: Süheyl Hasan
Esad'ın en güvendiği isim: Süheyl Hasan
221
Çin'de Sosyal Kredi Sistemi dönemi başlıyor
Çin'de Sosyal Kredi Sistemi dönemi başlıyor
95
Defne Samyeli’ye Eren Talu hatırlatması
Defne Samyeli’ye Eren Talu hatırlatması
212
Erol Bulut: Tarih yazdık
Erol Bulut: Tarih yazdık
75
Bakan Pakdemirli'den çamaşır sulu döner açıklaması
Bakan Pakdemirli'den çamaşır sulu döner açıklaması
94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir