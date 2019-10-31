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Fas'ta iki kadın turisti öldüren 4 kişiye idam cezası

Rabat'taki Sale İstinaf Mahkemesi, Norveç ve Danimarka'dan iki kadın turisti öldürmekle suçlanan 4 kişi hakkında idam kararını onayladı.

AA | 31.10.2019 - 09:36..
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Fas'ta, Toubkal Dağı yakınlarında iki kadın turistin cesetlerinin bulunduğu, ölenlerin boyunlarında darp izleri olduğu belirtilmişti.

Yapılan incelemeler sonucunda iki kadın turistin öldürülmesiyle ilgili davanın açılmasıyla, Rabat'taki Sale İstinaf Mahkemesi, suçlu 4 kişi hakkında idam kararını onayladı.

20 SANIK İÇİN HAPİS CEZASI

Mahkemenin ayrıca 20 sanık hakkında 5 yıl ile 30 yıl arasında değişen hapis cezaları verildiği belirtildi.

Fas'ta iki kadın turisti öldüren 4 kişiye idam cezası

200 BİN DOLAR TAZMİNAT

Sale'deki terör suçlarına bakan mahkemenin, ayrıca öldürülen turistlerin ailelerine yaklaşık 200 bin dolar tazminat ödenmesini hükmettiği belirtildi.

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