Fas'ta iki kadın turisti öldüren 4 kişiye idam cezası

Fas'ta, Toubkal Dağı yakınlarında iki kadın turistin cesetlerinin bulunduğu, ölenlerin boyunlarında darp izleri olduğu belirtilmişti.

Yapılan incelemeler sonucunda iki kadın turistin öldürülmesiyle ilgili davanın açılmasıyla, Rabat'taki Sale İstinaf Mahkemesi, suçlu 4 kişi hakkında idam kararını onayladı.

20 SANIK İÇİN HAPİS CEZASI

Mahkemenin ayrıca 20 sanık hakkında 5 yıl ile 30 yıl arasında değişen hapis cezaları verildiği belirtildi.

200 BİN DOLAR TAZMİNAT

Sale'deki terör suçlarına bakan mahkemenin, ayrıca öldürülen turistlerin ailelerine yaklaşık 200 bin dolar tazminat ödenmesini hükmettiği belirtildi.