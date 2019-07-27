Fas'ta toprak kayması: 15 ölü

Fas'ın Marakeş kentinde şiddetli yağışın yol açtığı heyelanda bir minibüsün toprak altında kalması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.
MİNİBÜS TOPRAK ALTINDA KALDI
Fas'ın Marakeş kentinde şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi.
Yerel yetkililer, kentin güneyinde bulunan Atlas Dağları'ndaki Esni bölgesinde şiddetli yağışların heyelana yol açtığını ve heyelan sonucu yoldan geçen bir minibüsün toprak altında kaldığını söyledi.
15 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİDE ULAŞILDI
Felaket sonucu arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu minibüste bulunan 11'i kadın 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.