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Fas'ta toprak kayması: 15 ölü

Toprak altında kalan bir minibüste bulunan 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İHA | 27.07.2019 - 09:41..
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Fas'ın Marakeş kentinde şiddetli yağışın yol açtığı heyelanda bir minibüsün toprak altında kalması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

MİNİBÜS TOPRAK ALTINDA KALDI

Fas'ın Marakeş kentinde şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi.

Yerel yetkililer, kentin güneyinde bulunan Atlas Dağları'ndaki Esni bölgesinde şiddetli yağışların heyelana yol açtığını ve heyelan sonucu yoldan geçen bir minibüsün toprak altında kaldığını söyledi.

Fas'ta toprak kayması: 15 ölü

15 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİDE ULAŞILDI

Felaket sonucu  arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu minibüste bulunan 11'i kadın 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Fas'ta toprak kayması: 15 ölü

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