Fas'ta toprak kayması: 15 ölü

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Samsun'da ucuza ekmek satan fırınlar mahkemelik oldu

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, şehirdeki ucuza ekmek satan yerlerle mahkemelik olduklarını, halen uygun fiyat yapan 6 işletmeyi de mahkemeye vereceklerini belirtti.