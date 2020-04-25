Fas'tan 277 Türk vatandaşı getirildi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesine devam ediliyor...
Fas'ta bulunan 277 Türk vatandaşını taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
14 GÜN KARANTİNDA KALACAKLAR
Vatandaşlar, daha sonra polisler eşliğinde 14 otobüsle Aksaray'a ulaştırıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Aksaray Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra tek kişilik odalara yerleştirildi.
Polis ekipleri, yurdun çevresinde güvenlik önlemi aldı.