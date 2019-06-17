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Fatih Altaylı'nın İstanbul'a proje önerisi seks siteleri

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği canlı yayına değinen Fatih Altaylı, gençlere sunulan vaatleri eleştirdi.

Haber Merkezi | 17.06.2019 - 09:42..
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Fatih Altaylı'nın İstanbul'a proje önerisi seks siteleri

23 Haziran seçimlerinden önce son kozlarını paylaşmak için Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım, İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde bir araya geldi.

Tüm Türkiye'yi ekrana bağlayan canlı yayında adaylar, bir yandan soruları yanıtlarken diğer yandan da vaatlerini açıkladı.

DİREĞE TECAVÜZ ETMEYE KALKIYORLAR...

Genç kitleye de birçok vaatte bulunan başkan adaylarını Fatih Altaylı, canlı yayınında eleştirdi.

Adayların gençlere sunduğu internet vaadiyle ilgili Altaylı, “Birisi ‘Gençlerin seks kanallarına girmesinin yolunu açacağım’ deseydi o zaman sonucu etkileyebilirdi. Gençler girsin yani ne olacak. Görüyorsunuz yolda direğe tecavüz etmeye kalkıyorlar." ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı'nın İstanbul'a proje önerisi seks siteleri ViDEO

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