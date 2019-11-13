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Fatih Bulut hakkında soruşturma

Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut, katıldığı bir asker eğlencesinde belinden silahını çıkartarak havaya 11 el ateş etmişti. Bulut hakkında soruşturma başlatıldı.

İHA | 13.11.2019 - 14:32..
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Tek şarkıyla YouTube'da dinlenme rekoru kıran Fatih Bulut, katıldığı asker uğurlamasında magandalık yapmıştı.

11 EL ATEŞ ETTİ

Davul zurna eşliğinde askere gidecek olan gençle oyun oynayan Fatih Bulut, belindeki silahı çıkartarak havaya 11 el ateş etmişti. Art arda havaya kurşun sıktığını gören bir davetli de şarkıcının kolundan tutarak engel olmuştu.

Fatih Bulut asker eğlencesinde magandalık yaptı ViDEO

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şarkıcının asker eğlencesinde silah kullandığı görüntülerin yayınlanmasının ardından Niğde Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan başlatılan tahkikatla ilgili Emniyetten yapılan açıklamada, “Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen sanal devriye ve sosyal medya araştırmalarında, ses sanatçısı F.B.’nin ilimiz merkezinde yeğeninin asker uğurlama eğlencesinde havaya silahla ateş etme görüntülerinin tespit edilmesi üzerine, konuyla ilgili olarak adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan 12.11.2019 tarihinde gerekli tahkikata başlanmıştır” denildi.

Fatih Bulut hakkında soruşturma

Fatih Bulut hakkında soruşturma

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