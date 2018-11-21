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Fatih Erbakan: Binadan çıkmaları gerekiyor

Saadet Partisi ile kavga etmek istemediklerini söyleyen Fatih Erbakan, binayı kendilerinin kullanacağını ifade etti.

Haber Merkezi | 21.11.2018 - 23:03..
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Fatih Erbakan: Binadan çıkmaları gerekiyor

Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Saadet Partisi’ne Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatmıştı. Ardından geçtiğimiz günlerde icra memurları parti binasına geldi.

FATİH ERBAKAN İLK KEZ KONUŞTU

Konuyla ilgili Fatih Erbakan ilk kez konuştu. Show TV'ye konuşan Fatih Erbakan, "Çatışmanın, kavganın içine girme gibi bir durumumuz yok, istemiyoruz. Yoksa söyleyecek sözümüz olmadığından değil. Tamamen hukuki bir süreç. Kira ödemeden oturmaları mümkün olamayacağı için oradan çıkmaları gerekti." ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan: Binadan çıkmaları gerekiyor VİDEO

Fatih Erbakan, binayı kendilerinin kullanacağını söyledi.

İZİN ÇIKARSA YENİ PARTİNİN ADI REFAH OLACAK

Ayrıca eğer izin çıkarsa Fatih Erbakan yeni kuracağı partinin ismini "Refah Partisi" yapacak.

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