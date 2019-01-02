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Fatih gemisi sonuç almaya çok yakın

Yapılan yatırımların önemini vurgulayan Enerji Bakanı Dönmez, doğalgaz ya da petrol çıkarımı konusunda ümitli olduklarını söyledi.

AA | 02.01.2019 - 07:20..
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bolu'nun Göynük ilçesinde yerli kömürden elektrik üretimi yapan Aksa Enerji Santrali'ni ziyaret etti.

Bakan Dönmez, yaptığı açıklamada, yerli ve yenilenebilir kaynakların ülke ekonomisi açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

TANAP'IN ÖNEMİNE VURGU

Bakan Dönmez, bu yıl hayata geçirilen projelere de değinerek, bunlardan birinin Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) olduğunu dile getirdi.

Doğalgazı ağırlıklı olarak komşu ülkelerden aldıklarını vurgulayan Dönmez, TANAP ile Azerbaycan'dan 16 milyar metreküp taşıma kapasitesine sahip yeni hat çektiklerini, bunu Haziran ayında işletmeye aldıklarını kaydetti.

Fatih gemisi sonuç almaya çok yakın

6 MİLYAR DOLARLIK PROJE

O hattın bir kısmının Türkiye'den Avrupa'ya doğru gideceğini anlatan Dönmez, şunları kaydetti: "Söz verdik, yaptık. Yine STAR Rafinerisi Türkiye'deki 4.-5. rafinerimiz olarak hizmete girdi. Aşağı yukarı 6 milyar dolarlık bir projeyi hayata geçirmiş olduk. Diğer önemli projemiz de Türk Akımı. İnşallah önümüzdeki yılın sonlarına doğru onu da işletmeye açacağız.

ASIL BEKLENTİMİZ KENDİ KAYNAKLARIMIZDAN ÇIKARMAK

Deniz kısmındaki işlemleri tamamlanmış durumda. Orada da ilerleme söz konusu. Ama asıl beklentimiz tabii, bunları yurt dışından değil, kendi kaynaklarımızdan, topraklarımızdan, denizlerimizden çıkartmak. Onun için de Fatih sondaj gemimiz ile ilk sondajımıza başladık.

DUA BEKLİYORUZ

İnşallah önümüzdeki 2-3 ay içerisinde ilk neticeyi almayı ümit ediyoruz. Biz ümitliyiz, sizden ilk sondajda doğalgaz ya da petrolü bulmak için dua bekliyoruz, özellikle enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için."

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