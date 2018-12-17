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Fatih Portakal: Benden hiçbir şey duyamayacaksınız

Halkı galeyana getirip sokağa çıkmaya çağıran Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert tepkisinden sonra sessiz kalmayı tercih etti.

Haber Merkezi | 17.12.2018 - 19:45..
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Fatih Portakal: Benden hiçbir şey duyamayacaksınız

FOX Ana Haber Bülteni Sunucusu Fatih Portakal, "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz?" ifadelerini kullanarak halkı sokağa çıkmaya teşvik etmişti.

Fatih Portakal: Zamları protesto edelim VİDEO


Portakal'ın bu açıklamalarından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisini çekmişti.

"HADDİNİ BİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal için, "Birileri çıkmış, portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir? Sokağa çağırıyor. Haddini bil, haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni. Bu milletle dalga geçilmez. Öyle buldun ekranı, ekrandan bu milleti sokağa çağırmak... Sokağa mı çağırıyorsun? İşte buyur. Bu ülkede benim milletimin onuruyla oynanmaz. Hesabı ağır olur." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'dan: Mandalina mıdır, narenciye midir VİDEO

"TÜRKİYE'NİN GERÇEK HABERLERİNİ PAYLAŞIYORUZ"

Haftanın ilk günü programında bir açıklama yapıp yapmayacağı merakla beklenen Portakal, sessizliğini bozmadı.

Portakal, programının başında, "Şunu merak edebilirisiniz acaba ne diyecek Fatih veya kendisiyle ilgili söylenenlere cevap verecek mi? Eğer bunun için ekran başında oturuyorsanız ne bugün ne yarın hiçbir zaman benden bir şey duyamayacaksınız. Biz sadece Türkiye'nin gerçek haberlerini paylaşıyoruz. Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntıları anlatan ve yetkililerin önlem alabilmesi için harekete geçmesini sağlayacak haberleri paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal: Konuşmayacağım VİDEO

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