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Fatih Portakal, İmamoğlu'nun tatilini yanlış buldu

Portakal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tatil fotoğraflarını paylaşmasını doğru bulmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 30.01.2020 - 15:44..
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Fatih Portakal, İmamoğlu'nun tatilini yanlış buldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Elazığ'daki deprem bölgesinden Erzurum Palandöken'e giderek tatil yapması eleştirileri de beraberinde getirdi.

İmamoğlu, zil takıp oynamadığını spor yaptığını ve çocuklarıyla vakit geçirdiğini dile getirip kendini savundu.

İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirenler arasına, FOX spikeri Fatih Portakal da katıldı.

"DOĞRU BULMUYORUM, AİLE İÇİNDE YAŞAMALIYDI"

Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Portakal, "Korkak ve cesaretsiz insanların az olmadığı bir ülkede yaşıyoruz ne yazık ki! İmamoğlu’nun depremin hemen sonrası tatil fotolarını paylaşmasını ben de doğru bulmuyorum. Aile içinde yaşamalıydı." dedi.

"İMAMOĞLU'NUN GEREKSİZ TATİL FOTOLARINDAN ZİYADE BUNLARI SORABİLİRSİNİZ"

Portakal, sözlerine şöyle devam etti: "Ancak ülkede onun tatilinden önce ve ziyade hesap sorulması gereken makamlar var. O makam da sorumluluk sahibi olup, gorevlerini yerine layıkıla yerine getirmeyenler: İktidar. Deprem paraları ne oldu onu sormalısınız, deprem icin ne yaptınız ne yapıyorsunuz sorusunu sorabilirsiniz, Kızılay’ı komisyoncu gibi kullanan ahlaksızlığın nedenini sorabilisiniz.

FETÖ kumpasının önemli yasalarindan birinin altında imzası bulunan iktidar mensuplarına bunu neden yaptınız sorusunu sorabilirsiniz. Sayıştay raporlarındaki yolsuzlukları sorabilirsiniz? TCDD’nin fahiş hızlı tren zammını sorabilirsiniz? Yakıtta ÖTV artışını sual edebilirsiniz.

Kanal İstanbul’u tartıştırmayıp neden dayatıyorsunuz diye sorabilirsiniz? Bakana, İstanbul depremi ile ilgili ciddi senaryolarınız nedir cümlesine açıklık getirmesini isteyebilisiniz. Daha fazlasını da hatırlayıp sorabilirsiniz.

Aslında İmamoğlu’nun gereksiz tatil fotolarından ziyade bunların peşine düşüp hesap sorabilmelisiniz. Tabii bunları da sorabilecek cesarete sahipseniz.."


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