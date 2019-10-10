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Fatih Portakal, terör örgütü YPG'ye lanet etti

Terör örgütü YPG'nin havan saldırılarıyla sivilleri şehit etmesine tepki gösteren Portakal, teröristleri "kalleş ve kansız" olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi | 10.10.2019 - 19:30..
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Fatih Portakal, terör örgütü YPG'ye lanet etti

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte terör örgütü YPG, Türkiye'deki sivillere yönelik alçak saldırılar düzenlemeye başladı.

Havanlı saldırılarda, Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar şehit oldu. Akçakale ve Nusaybin'deki saldırılarda toplam 6 sivil şehit düştü.

"KANSIZLIĞINDAN BAHSEDİYORUM..."

YPG'li teröristlerin bu saldırılarına Fatih Portakal sert ifadelerle tepki gösterdi.

Portakal, "Kalleşçe yaptığı, ateşlediği o hava mermileri maalesef sınırımızdaki bazı noktaları vuruyor. Çünkü terörist bu. Nereye atarsa atabilir. Kansızlığından bahsediyorum. 1'i bebek 3'ü çocuk 6 sivil şehidimiz vardı." ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal, terör örgütü YPG'ye lanet etti VİDEO

Fatih Portakal, terör örgütü YPG'ye lanet etti

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