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Fatih Portakal'ın seçim heyecanı

Eline anket ulaştığını ve pazar akşamı çekişmelerin yaşanacağını söyleyen Fatih Portakal, her seçim öncesi olduğu gibi yine umutlu.

Haber Merkezi | 24.03.2019 - 11:10..
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Fatih Portakal'ın seçim heyecanı

Her seçim döneminde FOX TV spikerleri Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya, sonuçlardan önceki ve sonraki tavırlarıyla haber oluyor.

Seçim sonuçlarını görünce suratı asılan Fatih Portakal her seçim öncesi iddialı ve hevesli bir görüntü sergiliyor.

Fatih Portakal'ın seçim heyecanı

"HEYECANLI BİR PAZAR AKŞAMI OLACAK"

31 Mart yerel seçimleri öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fatih Portakal, "Bir araştırma oranı geldi. Tablo o ki, çok heyecanlı bir pazar akşamı yaşayacağız; hem Ankara hem de İstanbul için. Geçenlerde duymuştum, 1963’ten beri yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara için parti benzerliği varmış. Bakalım kurala dönüşmüş bu durum değişecek mi? E o zaman haydi sandığa." ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal'ın seçim heyecanı

Fatih Portakal'ın seçim heyecanı

Fatih Portakal'ın seçim heyecanı

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