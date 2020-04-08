Fatih sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Google Chrome'un sekme grupları özelliği tüm kullanıcılar için yayınlandı.

ABD merkezli enstitü, Avrupa kıtasında koronavirüs salgını sonucu meydana gelebilecek ölüm sayısına ilişkin tahmin yaptı.

Avrupa'da 151 bin kişi koronadan ölecek tahmini

Koronavirüs gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm tedbirlerin alındığını ve salgına karşı bütün imkanların seferber edildiğini söyledi.

Erdoğan: Hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir

Tekalif-i Milliye ve emirleri nedir

6

İstanbul'da 73 bin kaçak maske ele geçirildi

Polis ekiplerince iki farklı adrese düzenlenen operasyonda 73 bin kaçak maske ele geçirilirken, bir iş yeri mühürlendi.