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Fatih sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türkiye Petrolleri A.O.’ya ait Fatih sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Haydarpaşa Limanı'na doğru ilerlemeye başladı.

İHA |
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Fatih sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türkiye Petrolleri A.O.’ya ait 229 metre uzunluğundaki ultra derinsu sondaj gemisi olan Fatih, Ege Denizi istikametinden Çanakkale Boğazı’na saat 12.30 sıralarında "Dur Yolcu" yazısı önlerine geldi.

Fatih sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti VİDEO

HAYDARPAŞA'YA GİDECEK

Nara Burnu açıklarından Marmara Denizi’ne doğru ilerleyen Fatih sondaj gemisinin, Mersin Taşucu Limanı’ndan İstanbul Haydarpaşa Limanı’na gideceği bildirildi.

Gemiye, Çanakkale Boğazı’nı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu da eşlik etti.

Fatih sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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