Türkiye Petrolleri A.O.’ya ait 229 metre uzunluğundaki ultra derinsu sondaj gemisi olan Fatih, Ege Denizi istikametinden Çanakkale Boğazı’na saat 12.30 sıralarında "Dur Yolcu" yazısı önlerine geldi.
Fatih sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti VİDEO
HAYDARPAŞA'YA GİDECEK
Nara Burnu açıklarından Marmara Denizi’ne doğru ilerleyen Fatih sondaj gemisinin, Mersin Taşucu Limanı’ndan İstanbul Haydarpaşa Limanı’na gideceği bildirildi.
Gemiye, Çanakkale Boğazı’nı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu da eşlik etti.