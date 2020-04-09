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Fatih sondaj gemisi İstanbul'da

"Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi" unvanına sahip gemi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçerek Karadeniz'e açılacak.

AA |
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Fatih sondaj gemisi İstanbul'da

Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Akdeniz'den hareket eden Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", İstanbul'a ulaştı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj yapmak için kullandığı 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemi, sabah erken saatlerde Yenikapı açıklarına demir attı.

FATİH, KARADENİZ'E GİDECEK

"Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi" unvanına sahip gemi, yarın sabah saatlerinde Haydarpaşa Limanı'na yanaşacak, burada direk kısaltma işleminin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçerek Karadeniz'e açılacak.

Fatih sondaj gemisi İstanbul'da VİDEO

Fatih sondaj gemisi İstanbul'da

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