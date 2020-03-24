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Fatih sondaj gemisi Mersin açıklarında

Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Fatih sondaj gemisi, Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı açıklarına demir attı.

AA | 24.03.2020 - 21:46..
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Doğu Akdeniz'de çalışmalarını tamamlayan Fatih, yeni lokasyon ve ikmal hazırlığı için Mersin'deki Taşucu Limanı açıklarına geldi.

Kıyıya yaklaşık 500 metre uzaklıkta demirleyen ve havanın kararmasıyla ışıklarını açan Fatih, ihtişamlı görüntüsüyle dikkati çekti.

Fatih sondaj gemisi Mersin açıklarında VİDEO


HAZIRLIKLARIN ARDINDAN HAREKETE GEÇECEK

Yaklaşık 12 bin 200 metre sondaj derinliği kapasitesine sahip 229 metre uzunluğundaki gemi, ikmal hazırlıklarının ardından yeni lokasyonuna gidecek.


Fatih, aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalgada bile sabit kalarak operasyonlarını yürütebiliyor.

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