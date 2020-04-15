taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9089
Euro
7.5347
Altın
1710.97
Borsa
95854.92
Gram Altın
380.629
Bitcoin
46588.93

Fatih Terim'in son testi negatif çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüsü tamamen atlattığını duyurdu.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Spor
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et
Fatih Terim'in son testi negatif çıktı

Fatih Terim'in son testi negatif çıktı

Koronavirüs salgınıyla mücadele eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sevindirici haberi verdi.

Sosyal medya hesabından yapılan son testin nefatif çıktığını duyuran Terim, 1 aydır mücadele verdiğini aktardı.

Fatih Terim, "Yaklaşık 1 aydır virüsle mücadele ediyorum. Bugün, uzun süre tedavim sonrasında ilk negatif test sonucumu aldığımı buradan duyurmak sizlerle paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in son testi negatif çıktı İZLE

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GÖZÜNÜZ GİBİ BAKIN"

Yapılan uyarıların dikkate alınması gerektiğini bir kez daha yineleyen Terim, "Lütfen kendinizi, sevdiklerinizi, bütün etrafınızı korumak için bu işi ciddiye alın. Tüm uyarıları ve korunma çözümlerini dikkatle uygulamak lazım. Bizim için kendinden, ailesinden vazgeçmiş tüm sağlık çalışanlara gözünüz gibi bakın." dedi.

Galatasaraylı teknik adam son olarak, "Bu ülke, bizler ne badireler atlattık, ülke olarak inşallah bunu da el ele atlatacağız, Hayatta her şeyin yeri doluyor, bir tek şey hariç, o da canımız." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Futbolcuyken şampiyonluk göremeyen teknik direktörler
Futbolculuk kariyeri boyunca hiç lig şampiyonluğu yaşayamamış efsane isimleri sizler için derledik.
Aykut Kocaman, yurt dışından teklif aldı
Belçika'nın Royal Antwerp takımı, bir süredir boşta olan Aykut Kocaman'ın peşine düştü.
Conmebol nedir
CONMEBOL (Güney Amerika Futbol Konfederasyonu), Güney Amerika'da futbolu yöneten kuruluşa denir.
İngilizler Kral Selman ile Şeyh Mansur'u konuşuyor
Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın Newcastle United'ı satın alacak olması, İngiltere'de manşetlerden düşmüyor. Şeyh Mansur ile Selman'ı kıyaslayan gazeteler, 2. Körfez Savaşı benzetmesi yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alaattin Çakıcı'nın gün içinde tahliye edilmesi bekleniyor
Alaattin Çakıcı'nın gün içinde tahliye edilmesi bekleniyor
462
Ekrem İmamoğlu, belediye için fitre ve zekat istedi
Ekrem İmamoğlu, belediye için fitre ve zekat istedi
2119
RTÜK'ten FOX TV'ye ceza
RTÜK'ten FOX TV'ye ceza
586
Serdar Ortaç: Bankaya borcum var
Serdar Ortaç: Bankaya borcum var
396
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
380
Haydar Baş'ın cenaze töreninde izdiham
Haydar Baş'ın cenaze töreninde izdiham
380
SİHA'nın 2 teröristi vurma anı
SİHA'nın 2 teröristi vurma anı
308
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir