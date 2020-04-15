Koronavirüs salgınıyla mücadele eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sevindirici haberi verdi.

Sosyal medya hesabından yapılan son testin nefatif çıktığını duyuran Terim, 1 aydır mücadele verdiğini aktardı.

Fatih Terim, "Yaklaşık 1 aydır virüsle mücadele ediyorum. Bugün, uzun süre tedavim sonrasında ilk negatif test sonucumu aldığımı buradan duyurmak sizlerle paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in son testi negatif çıktı İZLE

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GÖZÜNÜZ GİBİ BAKIN"

Yapılan uyarıların dikkate alınması gerektiğini bir kez daha yineleyen Terim, "Lütfen kendinizi, sevdiklerinizi, bütün etrafınızı korumak için bu işi ciddiye alın. Tüm uyarıları ve korunma çözümlerini dikkatle uygulamak lazım. Bizim için kendinden, ailesinden vazgeçmiş tüm sağlık çalışanlara gözünüz gibi bakın." dedi.

Galatasaraylı teknik adam son olarak, "Bu ülke, bizler ne badireler atlattık, ülke olarak inşallah bunu da el ele atlatacağız, Hayatta her şeyin yeri doluyor, bir tek şey hariç, o da canımız." diye konuştu.