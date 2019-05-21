Fatih Ürek bir şarkı için 300 bin TL ödedi

Bir süredir televizyon kariyerine odaklanan Fatih Ürek, müzik çalışmalarına yeniden start verdi. 2019 yazına damga vuracak bir şarkı arayışına giren Ürek, bu uğurda kesenin ağzını açtı.

GÜLŞEN'DEN VAZGEÇEMEDİ

Geçen yıl çıkardığı Gülşen imzalı “Tak Tak” single’ıyla beğeni toplayan Fatih Ürek, ünlü popçunun kapısını tekrar çaldı. Gülşen, sanatçıya söz ve müziği kendi imzasını taşıyan yeni bir şarkı verdi.

300 BİN TL VERDİ

Fatih Ürek şarkı karşılığında Gülşen’e 150 bin lira ödedi. Şarkının aranjesi de “Tak Tak”ta olduğu gibi yine Gülşen’in eşi Ozan Çolakoğlu’na emanet edildi.

Ürek, ünlü aranjöre de 150 bin lira ödeme yaptı.