Fatih’in sondaja başlayacak olması Rumları korkuttu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geçtiğimiz gün "Fatih sondaj gemimiz, kıta sahanlığımızdaki görevinin tamamlanmasının ardından dün Karpaz Burnu’nun güneyindeki yeni faaliyetine başladı." açıklamasını yapmıştı.
Oktay'ın, Türkiye’nin Karpaz burnu açıklarında sondaj faaliyeti başlayacağı yönündeki açıklaması Rumların tepkisini çekti.
RUMLARIN EGEMENLİK HAKLARI ÇİĞNENDİ DEDİLER
Türkiye’nin, bölgede yasadışı faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen açıklamada, "Türkiye'nin Rumların egemenlik haklarını çiğnediği" iddiasını savunarak "Türkiye, tüm sondajları sona erdirsin" dendi.
KIBRIS RUM YÖNETİMİ: TAVİZLER VERMEYE MECBUR KALACAĞIZ
Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis de, "Türkiye’nin söz konusu eylemlerle Kıbrıs Rum tarafını, Kıbrıs müzakerelerinin sonucunu etkileyecek tavizler vermeye mecbur bırakacak yeni oldubittiler yaratmaya çalıştığını" öne sürdü.