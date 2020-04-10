taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6913
Euro
7.3265
Altın
1686.95
Borsa
96314.94
Gram Altın
363.346
Bitcoin
46225.24

Fatih'te 11 bin adet kaçak maske ele geçirildi

Polis ekiplerince tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda 11 bin adet kaçak maske ele geçirilirken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Fatih'te 11 bin adet kaçak maske ele geçirildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından maske takmak zorunlu hale gelirken, emniyet güçleri de salgını fırsat bilerek kaçak üretim yapan kişilere yönelik denetimleri sıklaştırdı.

11 BİN ADET KAÇAK MASKE ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Fatih'te İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emin Sinan Mahallesi'nde sahte maske üretimi yapan tekstil atölyesine operasyondan düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 4 bin adet plastik ambalaj, 4 adet yüz maskesi ibareli etiket ve 11 bin adet sahte maskeye el konulurken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Fatih'te 11 bin adet kaçak maske ele geçirildi

İŞ YERİ SAHİBİ SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan iş yeri sahibi Mehmet D., emniyet işlemlerinin ardından, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında suç işlediği gerekçesi ile adliyeye sevk edildi.

Mehmet D., adliyedeki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

İlginizi Çekebilir
Koronayı yenip, alkışlarla taburcu oldular
Hatay'da, koronavirüs tanısı konulan E.C. ile H.Ş., tedavilerinin tamamlanmalarının ardından alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
İstanbul'daki sağlık merkezi önünde test
Sultangazi'de sağlık merkezindeki görevlide virüs çıkmasının ardından, diğer çalışanlardan korona için örnekler kapıda alındı.
Burhan Amca'nın tedavisi Mersin'de devam edecek
Ordu'da zabıtaya verdiği nahif siparişle gönüllere taht kuran Burhan Amca, şeker hastalığı tedavisi için ailesinin yaşadığı Mersin'e gidecek.
Eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı
Vatandaşlar, telefonlarına gelen kod ile maskelerini eczanelerden temin edebilecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı hakkında gözaltı kararı
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı hakkında gözaltı kararı
997
Putin koronayla mücadeleyi Türklerle savaşmaya benzetti
Putin koronayla mücadeleyi Türklerle savaşmaya benzetti
353
DSÖ koronavirüs mücadelesinde Türkiye'yi örnek gösterdi
DSÖ koronavirüs mücadelesinde Türkiye'yi örnek gösterdi
224
Afrin Bülbül'e Türk bayrağı işlendi
Afrin Bülbül'e Türk bayrağı işlendi
254
Erdoğan'dan Türk Konseyi Zirvesi'nde birlik mesajı
Erdoğan'dan Türk Konseyi Zirvesi'nde birlik mesajı
253
Türkiye'den İngiltere'ye korona yardımı
Türkiye'den İngiltere'ye korona yardımı
564
Yürüme veya koşma esnasında da virüse yakalanabilirsiniz
Yürüme veya koşma esnasında da virüse yakalanabilirsiniz
111
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir