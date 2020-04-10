Fatih'te 11 bin adet kaçak maske ele geçirildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından maske takmak zorunlu hale gelirken, emniyet güçleri de salgını fırsat bilerek kaçak üretim yapan kişilere yönelik denetimleri sıklaştırdı.
11 BİN ADET KAÇAK MASKE ELE GEÇİRİLDİ
İstanbul Fatih'te İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emin Sinan Mahallesi'nde sahte maske üretimi yapan tekstil atölyesine operasyondan düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 4 bin adet plastik ambalaj, 4 adet yüz maskesi ibareli etiket ve 11 bin adet sahte maskeye el konulurken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.
İŞ YERİ SAHİBİ SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan iş yeri sahibi Mehmet D., emniyet işlemlerinin ardından, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında suç işlediği gerekçesi ile adliyeye sevk edildi.
Mehmet D., adliyedeki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.