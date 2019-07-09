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Fatih'te 40 adrese uyuşturucu baskını

Önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

DHA | 09.07.2019 - 07:31..
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İstanbul Fatih'te sabahın erken saatlerinde polis ekipleri, Özel Harekat  Şube Müdürlüğü'ne bağlı timlerinde desteğiyle önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Baskınlarda 35 kişi gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU MADDE  VE SİLAH BULUNDU

Operasyon esnasında Özel Harekat Şube Müdürlüğü timleri elleri tetikte sokakta güvenlik önlemi aldı. Operasyon kapsamında adreslerde aramalar yapıldı. Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerden biri de Kumkapı'da bulunan bir oteldi. Otele giren narkotik ekipleri otelde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ile gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesine götürüldü.

Fatih'te 40 adrese uyuşturucu baskını


Fatih'te 40 adrese uyuşturucu baskını

Fatih'te 40 adrese uyuşturucu baskını

Fatih'te 40 adrese uyuşturucu baskını

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