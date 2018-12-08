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Fatih’te 5 katlı binada yangın çıktı

5 katlı binanın zemin katında bulunan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA | 08.12.2018 - 03:51..
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İstanbul Fatih'te 5 katlı binanın zemin katında bulunan ve ikinci el beyaz eşya satılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının alevleri binanın dış cephesine de sıçradı.

Durumu fark eden çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Fatih’te 5 katlı binada yangın çıktı

10 KİŞİ KURTARILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın esnasında bazı bina sakinleri kendi imkanlarıyla çıkarken üst katlarda mahsur kalan 10 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Fatih’te 5 katlı binada yangın çıktı

1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında mahsur kalarak dumandan etkilenen bina sakinleri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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