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Fatih'te 6 katlı binada yangın

Fatih'te 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu.

DHA | 06.11.2019 - 23:25..
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Fatih, İskender Paşa Mahallesi, Horhor Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında saat 18.30'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı.

SADECE MADDİ HASAR VAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale ederek, yangını söndürdü. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.

Fatih'te 6 katlı binada yangın



"EVİN İÇERİSİNDE BİR SICAKLIK HİSSETTİM"

Yangını gören Muhammed Furkan Altan "3. katta oturuyorum ben. Evin içerisinde bir sıcaklık hissettim. Cama doğru yöneldim, karşı binadan alev atıyordu. Ailemi hemen binadan dışarıya çıkarttım. İçeride mahsur kalan var mı bilmiyorum" diye konuştu.

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