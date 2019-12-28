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Fatih'te bir bekçi önce meslektaşını sonra kendini vurdu

İstanbul'da 2 bekçi arasında çıkan tartışmada, bekçilerden biri meslektaşını silahla yaradıktan sonra kendi kafasına ateş etti.

İHA | 28.12.2019 - 00:16..
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İstanbul'un Fatih ilçesi Silivrikapı Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi’nde bulunan bir kafede, Şişli ilçe sınırları içerisinde görevli Ekrem Y. ve idari soruşturma nedeniyle açığa alındığı öğrenilen Mehmet Akif A. isimli bekçiler arasında tartışma çıktı.

ARKADAŞINI YARALAYIP KENDİ KAFASINA ATEŞ ETTİ

Bekçilerin tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kafenin dışına taşan kavgada bekçilerden biri, silahla önce arkadaşını yaraladı daha sonra kendi kafasına ateş ederek ağır yaralandı.

Fatih'te bir bekçi önce meslektaşını sonra kendini vurdu

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise yaralı bekçilere müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından 2 kişi, çevrede bulunan en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SAĞLIK DURUMLARI CİDDİYETİNİ KORUYOR

Ekrem Y. ve Mehmet Akif A. isimli bekçilerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Fatih'te bir bekçi önce meslektaşını sonra kendini vurdu

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