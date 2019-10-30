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Fatih'te bir hastaneden ambulans çaldılar

İstanbul Fatih'te İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir ambulans kimliği belirsiz kişi ya da kişi tarafından çalındı.

İHA | 30.10.2019 - 05:22..
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İstanbul Fatih'ta gece saat 01.30 sıralarında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde güvenlik görevlileri bir ambulansın çalındığı farketti.

İSTANBUL GENELİNDE AMBULANS ARANIYOR

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ambulansın çalındığını fark eden güvenlik görevlileri durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbarı alan polis ekipleri, hemen hastaneye geldi. Ambulansın plakasını alan polis ekipleri, kısa süre içinde çalışmaya başladı. Çalınan ambulansı bulmak için İstanbul’un genelinde çalışma başlatıldı.

Fatih'te bir hastaneden ambulans çaldılar

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