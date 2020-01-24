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Fatih'te bir otopark görevlisi darbedilip silahla yaralandı

Fatih’te kimliği 2 belirsiz şahıs, tartıştıkları otopark görevlisini silahla yaralayayarak olay yerinden araç ile kaçtı.

İHA | 24.01.2020 - 05:17..
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İstanbul'un Fatih ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Sofular Caddesi'nde, Z.D. isimli otopark görevlisi, park halindeki aracın dikiz aynasını düzeltmek istedi.

PARK GÖREVLİSİ DARBEDİLDİ

Z.D., aracın sahipleri oldukları öğrenilen kimliği 2 belirsiz şahıs tarafından darbedildi. Daha sonra küfürler savurarak olay yerinden otomobil ile giden şahıslar tekrar park görevlisinin yanına geldi.

GERİ DÖNÜP SİLAH İLE YARALADILAR

Şahıslar park görevlisi şahsı silahlı yaralayarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı şahıs çevredeki bir vatandaşın aracı ile hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER POLİS TARAFINDAN ARANIYOR

Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Otomobil ile uzaklaşan 2 şahıs polis tarafından her yerde aranıyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fatih'te bir otopark görevlisi darbedilip silahla yaralandı

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