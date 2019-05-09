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Fatih'te bir polis aracı ile tramvay çarpıştı

İstanbul'un Fatih ilçesinde hemzemin geçitten geçen polis aracı duramadı ve tramvay ile çarpıştı. Kaza sonrası 1 polis memuru hafif bir şekilde yaralandı.

DHA | 09.05.2019 - 19:14..
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Olay 18.30 sıralarından Millet Caddesi Pazartekke tramvay durağı yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, benzin istasyonundan çıkan polis aracı hemzemin geçitten geçerken Çapa istikametinden gelen tramvayla çarpıştı. Kazada bir polis memuru hafif yaralandı.

BAZI YOLCULAR DA HAFİF YARALANDI

Çarpışma sırasında ani fren yapan tramvayın içindeki bazı yolcular da hafif sıyrıklar oluştu. Başından yaralanan polis olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fatih'te bir polis aracı ile tramvay çarpıştı

SEFERLER 15 DAKİKA DURDU

Yaralı polisin sağlık durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Yaşanan kaza nedeniyle tramvay seferleri Bağcılar yönüne yaklaşık 15 dakika yapılamadı. Kaza yapan polis aracının olay yerinden kaldırılmasının ardından seferler yeniden normale döndü.

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