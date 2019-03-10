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Fatih'te bir polis güvenlik görevlisini bacağından vurdu

Fatih'te bir iş yerine gelen polis, iş yeri güvenlik görevlisiyle tartıştı. Büyüyen tartışma da polis güvenlik görevlisinin bacağına silahla ateş etti.

DHA | 10.03.2019 - 08:50..
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Olay, saat 05.30 sıralarında Aksaray Mahallesi Asım Bey Sokak'ta bulunan bir eğlence kulübünde meydana geldi.

MEKANI AÇMAYINCA VURULDU

Eğlence kulübüne gelen sivil üç polis, iş yerini yeni kapatan görevli Mahmut Ç'den, eğlence kulübünü açmasını istedi. O sırada Mahmut Ç. de iş yerini yeni kapattığını, tekrar açamayacağını söyledi. Bunun üzerine polislerle güvenlik görevlisi arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında polislerden biri silahını çekerek Mahmut Ç.'yi bacağından vurup yaraladı.

Fatih'te bir polis güvenlik görevlisini bacağından vurdu

POLİSLER GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı Mahmut Ç.'yi hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Mahmut Ç.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, sokağın her iki tarafına güvenlik şeridi çekerek olay yerinde inceleme yaptı. Olaya karışan üç sivil polisin gözaltına alındığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Fatih'te bir polis güvenlik görevlisini bacağından vurdu

Fatih'te bir polis güvenlik görevlisini bacağından vurdu

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