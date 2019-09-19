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Fatih’te bomba ihbarı polisi harekete geçirdi

Kapalıçarşı’da 155’i arayarak bomba olduğunu söyleyen bir kişi, polisi alarma geçirdi.

İHA | 19.09.2019 - 23:34..
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Fatih’te bulunan Tarihi Kapalıçarşı’da kimliği belirsiz bir kişi 155’i arayarak tarihi çarşıda bomba olduğunu söyleyerek ihbarda bulundu.

Gelen ihbar üzerine alarma geçen polis ekipleri, hızlı bir şekilde Kapalıçarşı’ya gelerek araştırmalara başladı. Kapalıçarşı’da çalışmalarını sürdüren ekip, olayın asılsız olduğunu tespit edince, ihbarı veren şahsa ulaştı.

8 TANE KEFEN HAZIRLADI, HUSUMETLİ OLDUĞU KİŞİLERİN İSMİNİ YAZDI

Şahıs üzerinde arama yapan ekipler, kurusıkı tabanca, bir tane kılıç ve husumetli olduğu kişilerin isimlerinin yazıldığı 8 tane kefen ele geçirdi. Şahıs, husumetli olduğu kişilerin kefenlerini hazırlayıp üzerine isim yazarak, hepsini öldüreceğini belirtti. Bir poşetin içine koyduğu kefenlerin üzerine kalemle, öldüreceği kişilerin isimlerini yazdı.

155’E KISA SÜREDE 2 BİN ÇAĞRI

Kapalıçarşı’da birkaç esnafla sorunu olduğunu tespit eden ekipler, şahsı konuşturarak ihbarın asılsız olduğunu tespit etti. Emniyet kayıtlarında yapılan incelemelerde ihbarı veren şahsın kısa sürede 155’e 2 bin çağrı yapıp kapattığı belirlendi. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, ekipler tedbir amaçlı Kapalıçarşı içerisinde uzman ekiplerle arama yaptı. Aramalar sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

Fatih’te bomba ihbarı polisi harekete geçirdi

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