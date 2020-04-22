İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Mesihpaşa Mahallesi'nde iki hırsız, cadde üzerinde yürüyen Kırgızistan vatandaşı Shirin A.'nın yanına yaklaşıp, montunun cebinden cep telefonunu aldıktan sonra kaçmaya başladı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Şikayet üzerine olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kapkaç olayını gerçekleştiren hırsızların kaçma anına ilişkin kamera görüntülerine ulaştı.

Fatih'te cep telefonunu çalan hırsızların kaçma anı

İKİ HIRSIZ DA YAKALANDI

Görüntüler üzerinden yaptığı çalışma ile hırsızların eşkallerini tespit eden polis, aynı gün Fatih T.'yi (38) Fatih'te, İlhan E.'yi de (45) Aksaray'da gözaltına aldı.

BİRİ TUTUKLANDI

Hırsızlık, uyuşturucu, kapkaç suçlarından çok sayıda kaydı bulunan şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İlhan E. ise hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.