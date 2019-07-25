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Fatih'te Cezayir uyruklu bir kişi öldürüldü 

İstanbul Fatih'te gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklanan Cezayir uyruklu bir kişi, hayatını kaybetti.

DHA | 25.07.2019 - 02:24..
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Mimar Kemalettin Mahallesi'nde, kimliği belirsiz Cezayir uyruklu bir kişi Soğan Ağa Cami Sokak üzerinde karşılaştığı Chems Eddine Aouchar (32) isimli kişi ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmada şüpheli Aouchar'ı bıçakla ağır yaraladı.

Fatih'te Cezayir uyruklu bir kişi öldürüldü 

HASTANEDE KURTARILAMADI

Şüpheli hızla olay yerinden kaçarken, Aouchar'da kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aouchar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

POLİS ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Olay sonrası gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olayın meydana geldiği yerde detaylı çalışma yapan polis ekipleri şüphelinin kullandığı bıçağı da delil torbasına koydu. Polis ekipleri çevredeki vatandaşlardan aldığı bilgiler ile kaçan ve Cezayir uyruklu olduğu düşündüğü şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.  Polis ekiplerinin olay sonrası çok yönlü soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. 

Fatih'te Cezayir uyruklu bir kişi öldürüldü 

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