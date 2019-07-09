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Fatih'te Çinli kadını öldürüp evini ateşe verdiler

Çin'li iki kadının yaşadığı eve gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler, evde bulunan 42 yaşındaki Chen Haiyun'un önce boğazını keserek öldürdü, ardından da evi ateşe vererek kaçtılar.

DHA | 09.07.2019 - 04:57..
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İstanbul Fatih'te katlı binanın bodrum katında cinayet ve kundaklama meydana geldi.

Çin Hak Cumhuriyeti vatandaşı iki kadının kaldığı bodrum katındaki daireden dumanlar çıkmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Daireye giren itfaiye ekipleri, yanan çekyatın üzerinde bulunan bir kadını fark etti. Ekipler tarafından dışarı çıkarılan 42 yaşındaki Chen Haiyun ambulansa alındı.

ZANLILAR ARANIYOR

Haiyun'un yangından önce boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Haiyun'un cansız bedeni ambulansla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, polis cinayeti işleyen kişi yada kişilerin yakalanması soruşturma başlattı.

Fatih'te Çinli kadını öldürüp evini ateşe verdiler

Fatih'te Çinli kadını öldürüp evini ateşe verdiler

Fatih'te Çinli kadını öldürüp evini ateşe verdiler

Fatih'te Çinli kadını öldürüp evini ateşe verdiler

Fatih'te Çinli kadını öldürüp evini ateşe verdiler

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