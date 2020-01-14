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Fatih'te elbise çalan hırsız kameraya yakalandı

Bir iş yerinin önünde bulunan elbiseleri çalan hırsız hiçbir şey olmamış gibi taksiye binerek oradan uzaklaştı.

İHA | 14.01.2020 - 09:25..
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İstanbul Fatih'te, iş hanı girişine gelen hırsız, handa bulunan iş yerlerinin kapalı olmasını fırsat bilerek bir mağaza önündeki elbiselerin bir kısmını poşete koyduktan sonra kalan elbiseleri de yanına alarak gözden kayboldu.

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Hırsızın, kendisini bekleyen taksinin bagajına elbiseleri koyduktan sonra taksiye binerek oradan uzaklaştığı öğrenildi. İş yeri sahibi Kemal A., “Bu ayın 4’ü sabah saat 07:30 ile 08:00 civarı hırsız buraya geliyor. Buradan malı alıp poşete koyuyor. Poşet yetmiyor sırtına omzuna atıp taksiye binip gidiyor. Apartmanın girişinden alıyor. Malzemeyi gece koridora koyuyorum. Sabah çalışanlar açıyor. Yarım saat sonra ben geliyorum. Gören hiç kimse olmamış. Kameradan tespit ettik. Bin 500 TL civarında malım gitti. Karakola giderek şikayette bulundum.” dedi.

Fatih'te elbise çalan hırsız kameraya yakalandı ViDEO

Fatih'te elbise çalan hırsız kameraya yakalandı

Fatih'te elbise çalan hırsız kameraya yakalandı

Fatih'te elbise çalan hırsız kameraya yakalandı


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