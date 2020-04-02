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Fatih'te evinden yardım sepeti sarkıtan İngiliz 

Balat'taki evinden gıda malzemeleri dolu sepet sarkıtan Jeffrey Tucker, sepetin ipine de kartona yazdığı " İmkanı Olan Koysun, İhtiyacı Olan Alsın" yazısı astı.

DHA |
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Fatih'te evinden yardım sepeti sarkıtan İngiliz 

 

Koronavirüs nedeniyle, işini ve gelirini kaybedenlere yönelik yardım kampanyaları kurumlar tarafından yürütülürken, insanlar kendi çabalarıyla da ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyor.

6 yıldır İstanbul Balat'ta yaşayan İngiliz asıllı Jeffrey Tucker da koranavirüs salgını nedeniyle maddi sıkıntı çeken vatandaşlar için bir uygulama başlattı.

EVİNDEN SEPET SARKITTI

Evinin penceresinden aşağı sarkıttığı sepete makarna, yumurta, meyve gibi çeşitli gıda malzemeleri koyan Tucker,  sarkıttığı sepetin ipine de kartona yazdığı "İmkanı Olan Koysun, İhtiyacı Olan Alsın" yazısı astı.

Fatih'te bağış sepeti  -2

"BAĞIŞ SEPETİ GİBİ"

Jeffrey Tucker , kendisi de yaklaşık 20 yıl İtalya'da da yaşadığını ve koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren İtalya'da bu uygulamayı görüp esinlendiğini, bugün kendisinin başlattığını anlattı.

Tucker, "Fikir aklıma bu gün geldi. Ben uzun yıllar İtalya'da yaşadım bir çok arkadaşım var orada. Oraları takip ederken koronavirüs nedeniyle böyle bir uygulama başlatılmış acayip hoşuma gitti. Koronavirüsten dolayı evinden çıkamayanlar, evine günlük para getiremeyenler ihtiyaç duyuyorlar. İtalyan hükümeti yemek dağıtıyor ama soğuk yemekler dağıtıyor sandviç gibi. İnsanlar evlerindeki sıcak yemeklerini paylaşmaya başlamışlar. Sonra da böyle sepet sarkıtmaya başlamışlar. Bağış sepeti gibi imkanı olanlar bırakıyor, ihtiyacı olanlar alıyor.  Umuyorum ki herkese örnek olur çünkü yardımlaşmamız gerekiyor. Ben bir şeyler koymuştum bir tek ekmek ilave olmuş. Bende evimde olanları koydum yumurta, meyve gibi. Daha yeni koydum tepkiler nasıl tam bilmiyorum. Yaymaya çalışıyorum. Herkes aynı şeyi yaparsa bence çok güzel olur" diye konuştu.

Fatih'te bağış sepeti  -1




Fatih'te bağış sepeti  -3

Fatih'te bağış sepeti  -4

Fatih'te bağış sepeti  -5

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