Fatih’te 135 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde emniyet müdürlüğü ve Hudut kapıları şube müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen örgüte yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, 4 farklı adrese helikopter ve özel harekat polislerin de desteği ile yapılan eş zamanlı baskın düzenlendi.

135 GÖÇMEN YAKALANDI

Baskın sonrasında, yurt dışına kaçmak isteyen Bangladeş ve Pakistan uyruklu olduğu belirlenen 135 göçmenin yakalandığı öğrenildi.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Yakalanan 135 göçmen, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Göçmenlerin, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Fatih’te göçmen kaçakçılığı operasyonu