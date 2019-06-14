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Fatih’te gündüz vakti kapkaç kamerada

Özbekistan uyruklu bir kadının çantasını güpegündüz kapkaç yapan erkek şahıs, devriye atan bekçiler tarafından kısa sürede yakalandı.

İHA | 14.06.2019 - 10:29..
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Sabah sabah cadde ortasında meydana gelen kapkaç olayı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

YANINA SİNSİCE YAKLAŞIP ÇANTASINI GASBETTİ

Mesih Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir döviz dükkanının önünde, Abdurakhımo Djamolıddın (34) isimli şahıs, dükkan önünde bekleyen Özbekistan uyruklu Yuldesheva Gulnorakhon (33) isimli kadının çantasını kapkaç yapmak için yanına yaklaştı.

Kendisi de Özbekistan uyruklu olan Abdurakhımo Djamolıddın, kadının omzundaki çantayı almak için zor kullandı. Çantasını vermek istemeyen kadın uzun süre kapkaççıya direndi.

Fatih’te gündüz vakti kapkaç kamerada

BEKÇİLER KISA SÜREDE YAKALADI

Kadının çantasını alarak koşmaya başlayan kapkaççı, o sırada devriye atan mahalle bekçilerinin dikkatini çekti. Durumdan şüphelenen bekçiler, yaşanan kovalamacanın ardından kapkaççıyı kıskıvrak yakaladı. İçerisinde 1 adet cep telefonu, 1 miktar döviz ve Türk lirası bulunduğu öğrenilen çanta, emniyetteki işlemlerin ardından mağdur kadına teslim edildi.

Fatih’te gündüz vakti kapkaç kamerada

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