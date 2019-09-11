İstanbul Fatih Küçük Saray Caddesi üzerinde bulunan bir pide lahmacun salonunda, iş yerini açan Ali İhsan Adalı, daha sonra arka kısma geçerek çalışmalarına başladı.

KİMSEYİ GÖRMEYİNCE ETRAFA BAKINDI

Bu sırada dışarıdan geçen bir kişi dükkanda kimsenin olmadığını görünce içeri girdi. Önce çekmeceleri karıştıran şahıs çekmecelerde bir şey bulamayınca etrafına bakındı.

İÇİNDE 14 BİN LİRA BULUNAN ÇANTAYI ÇALDI

Askıda asılı olan çanta görün şahıs, çantayı koluna takarak dükkandan çıktı. Kameralara saniye saniye yansıdı İçeri giren şüpheli, içinde bin 550 euro ile yaklaşık 10 bin TL bulunan çantayı koluna takıp çıktı.

Fatih'te hırsız 14 bin liralık çantayı çalarak kaçtı ViDEO

HIRSIZI ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İşini bitirdikten sonra çantanın olmadığını gören ve hemen polise haber veren Ali İhsan Adalı o anları anlatarak, "Sabah saat 08.30 ile 09.00 arası dükkana geldim. Dükkanı açıp çantamı astım, sonra içeriye girdim malzeme hazırlamak için. Zannedersem saat 9.30 civarı, şahsın biri içeriye giriyor ilk başta kasayı açıyor kasada bir şey olmadığını görünce çantayı alıyor. İçinde bin 550 euro ve 10 bin lira parayla kayıplara karışıyor. Elimizde kamera kayıtları da bulunuyor. Şahsı tanımıyoruz daha önce hiç görmedik" dedi. Polis ekipleri çanta dolusu parayı çalıp kayıplara karışan kişinin bulunması için çalışma başlattı.