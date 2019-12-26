İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Küçük Ayasofya Mahallesi'nde, otellerinden çıkıp yürümeye başlayan tusirt aileyi takip eden hırsızlar, omzunda çocuğunu taşıyan babanın telefonunu çaldı.

BABA VE ÇOCUĞUNU YERDE SÜRÜKLEDİLER

Aile görünümündeki iki hırsız kendilerini bekleyen arabaya binip kaçarken, çocuğu omuzunda olan adam hırsızları fark ederek, yakalamak için araca tutundu.

Arabayı kullanan hırsızın gaza basmasının ardından turist adam ve çocuğu yerde sürüklendi.

YARALI ÇOCUĞA ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Çevredeki vatandaşlar hemen küçük çocuğa müdahale ederken, hafif şekilde yaralanan çocuğu alan babası ise koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Fatih’te hırsızlar turisti ve çocuğunu yerde sürükledi ViDEO

''ÇOCUK BİR ANDA BAYGINLIK GEÇİRDİ''

Olay anında çocuğun yere düşmesine çok üzüldüğünü söyleyen Fevzi Koçer, “Dün akşam ticari taksiye bakıyordum ben. O esnada bağrışma olunca dışarıya çıktım. Çocuğun yere düşmesi beni bayağı etkiledi. Kadın bir yerde adam bir yerde bağırıyordu. Beyaz bir arabada sürüklendi. Arabanın içerisinde kadın vardı, arkasında 2 tane ufak çocuk vardı. Aile görünümü verip bu gibi işleri yapıyorlar. Bundan 2 gün önce de olmuştu. Çocuğa bir şey oldu diye korktum. Yüzü falan yaralanmıştı. Çocuk bir an baygınlık geçirdi.” dedi.

''MOTORA ATLAYIP PEŞİNDEN GİTTİK AMA YAKALAYAMADIK''

Hırsızlarla artık baş edemediklerini belirten Kadir Dumlu, “Bir gün bir otelimde, bir gün başka bir otelimde nöbet tutuyorum. Günde 15 tane hırsızlık olayı oluyor. Sürekli aynı insanlar. Hırsızlıktan bıktık artık. Dün akşam buradaydık. Esnaf arkadaşımın ziyaretine gelmiştim. Bir anda sesler geldi dışarı çıktık. Burada araçla beraber, teşkilat halinde, vatandaşı sürükleyerek götürdüler. Hep beraber müdahale ettik, motora atlayıp peşinden gittik ama yakalayamadık. Küçük çocuk yere düştü sürüklendi. Hepimizin gözü önünde burada. Bunları görmek istemiyoruz artık burada.” diye konuştu.