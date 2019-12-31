İstanbul Fatih'te, duraktan yolcu alarak hareket eden fakat trafik yoğunluğu nedeniyle durmak zorunda kalan İETT otobüsüne, başka bir İETT otobüsü arkadan çarptı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Kazanın etkisiyle otobüslerde bulunan yolcular sağa sola hafif şekilde çarptı. Kazanın ardından neye uğradığını şaşıran şoför aşağıya inerek diğer araçta bulunan şoför ve yolcuları kontrol etti.

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kaza nedeniyle trafikte de yoğunluk yaşandı.

Fatih'te İETT otobüsüne başka bir otobüs arkadan çarptı ViDEO



KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından araçların kaldırılmasıyla birlikte caddedeki trafik normale dönerken, yaşanan kaza anı ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.