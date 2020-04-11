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Fatih'te iki iş yerine kumar baskını

Polis ekipleri koronavirüse rağmen kumar oynanan mekanlara baskın düzenleyerek, 31 kişiye para cezası uyguladı.

İHA |
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Fatih'te iki iş yerine kumar baskını

İstanbul'un Fatih ilçesinde, polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında yasağa uymayan iş yerlerine yönelik denetimler de bulundu.

Ekipler 8 Aksaray Mahallesi'nde bulunan bir adreste bilgisayar üzerinden sanal ortamda kumar oynatıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine baskın düzenledi.

7 KİŞİYE 7 BİN LİRA PARA CEZASI

Yapılan operasyonda iş yeri sahibi Efrahim E. ile 7 şahsın bilgisayar üzerinden kumar oynadıklarını tespit edildi. İş yerinde yapılan aramada 16 adet dizüstü bilgisayar ele geçirilirken, kumar oynamak suçundan 7 şahsa toplam 7 bin lira ceza kesildi.

Fatih'te iki iş yerine kumar baskını VİDEO

24 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Öte yandan, Katipkasım Mahallesi'nde de bulunan bir iş yerine kumar baskını düzenleyen ekipler, operasyonda içeride bulunan 24 kişiden 8'ini masada kumar oynarken yakaladı.

Fatih'te iki iş yerine kumar baskını

Masalarda yapılan aramalarda bin 60 TL para, 40 adet kumar pulu ve iskambil kağıtları ele geçirildi. Kumar oynayan şahıslara biner lira ceza kesilirken, diğer 16 kişiye ise 395'er lira ceza kesildi.

Fatih'te iki iş yerine kumar baskını

Fatih'te iki iş yerine kumar baskını

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