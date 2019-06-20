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Fatih’te iki katlı evde yangın: 1 ölü 1 yaralı

Fatih Mevlanakapı Mahallesi'nde iki katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

İHA | 20.06.2019 - 05:12..
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Kaledibi sokakta bulunan evin ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda alevler içinde kalan evde bulunan 4 kişiden 3’ü kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Bir kişi ise, içeride mahsur kaldı.

Fatih’te iki katlı evde yangın: 1 ölü 1 yaralı

Alevler yan tarafta bulunan gecekonduya da sıçradı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fatih’te iki katlı evde yangın: 1 ölü 1 yaralı

MAHSUR KALAN YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri de yaralı şahısı hastaneye kaldırdı. Yangın çıkan binada yapılan incelemede içeride bir kişinin mahsur kaldığı belirlendi. İtfaiye ekiplerinin içeride yaptıkları çalışmalar sonrasında 69 yaşındaki Bilal Öztü’nün cansız bedenine ulaşıldı.

Fatih’te iki katlı evde yangın: 1 ölü 1 yaralı

Hayatını kaybeden Öztü’nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fatih’te iki katlı evde yangın: 1 ölü 1 yaralı

Fatih’te iki katlı evde yangın: 1 ölü 1 yaralı

Fatih’te iki katlı evde yangın: 1 ölü 1 yaralı

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