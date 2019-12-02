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Fatih'te İran uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu

Fatih'te vatandaşlar bir daireden gelen kötü kokuları polislere bildirmesi üzerine, dairede bir kişinin öldüğü anlaşıldı.

İHA | 02.12.2019 - 00:26..
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İstanbul'un Fatih ilçesi Küçüklagna Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda saat 21.30 sıralarında, bir daireden kötü kokuların gelmesi üzerine komşular durumu polis ekiplerine bildirdi.

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA EVE GİRİLDİ

Olay yerine gelerek çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, İran uyruklu Sayid Abdilharababad’ın cesediyle karşılaştı. Şahsın öldüğünü tespit eden ekipler, ceset üzerinde ve dairede incelemelerde bulundu.

Fatih'te İran uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu

ALKOL ZEHİRLENMESİNDEN ŞÜPHELENİLİYOR

Yapılan çalışmaların ardından şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri şahsın alkol zehirlenmesinden kaynaklı ölmüş olabileceği üzerinde dururken, asıl ölüm nedeni ise yapılacak olan otopsiden sonra belirleneceği öğrenildi.

Fatih'te İran uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu

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