Fatih'te, İranlı gaspçılar vatandaş tarafından yakalandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde, maskeli silahlı ve bıçaklı 3 kişi iş yerine gelerek, elleri ve ağzını bantladıkları 2 kadın çalışanı sandalyeye bağladı.

Bu sırada içeri giren erkek çalışanı bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralayan şüpheliler, iş yerindeki laptop bilgisayar, cep telefonu ve kasadaki bir miktar parayı gasbederek kaçmaya başladı.

VATANDAŞ, İKİ HIRSIZI YAKALADI

Bağlı bulunan kadınlardan biri kurtularak pencereden dışarıya doğru bağırdı. Bunu duyan mahalleli, kaçan şüphelilerin önünü kesti.

Vatandaşlar, şüphelilerden birini çelme takarak yere düşürdü. Yere düşen şüpheli ile bir arkadaşı daha vatandaşlarca yakalandı.

HIRSIZLARI DÖVMEYE BAŞLADILAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri gelene kadar vatandaşlar, gasp şüphelilerini darbetti.

Daha sonra polisin gelmesiyle yaşanan arbede son buldu ve 2 şüpheli polis ekiplerine teslim edildi.

Polis, kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İŞ YERİ ÇALIŞANI AĞIR YARALI

Polis merkezine götürülen şüphelilerin İran uyruklu oldukları, gasbedilen iş yerinin de İranlılara ait olduğu, sandalyeye bağlanan kadın ile silahla yaralanan çalışanın da aynı ülke vatandaşları oldukları tespit edildi.

Bıçakla ağır yaralanan Reşit P.'nin tedavisi sürerken hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.