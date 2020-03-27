Fatih'te iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun korona mesaisi

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Erdoğan, "Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri sür'atle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz." dedi.