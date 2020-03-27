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Fatih'te iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Polis ekiplerince iş yerinden cep telefonları çalan hırsızlar yakalanarak, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA | 27.03.2020 - 12:49..
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İstanbul Fatih'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderpaşa Mahallesi'ndeki iş yerinden 20 bin lira değerindeki 11 cep telefonunun çalınması ihbarı üzerine harekete geçti.

HIRSIZLARDAN BİRİ YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek, eşkalini tüm ekiplerle paylaştı.

Devriye görevi yürüten gece bekçileri, görüntülerdeki şüphelilerden birine benzettikleri Kenan Y'yi durdurarak, GBT sorgusuyla hırsızlığı yapan zanlıyı kesinleştirdi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan zanlının ifadeleri doğrultusunda, Gaziosmanpaşa'da bir adrese düzenlenen operasyonla diğer zanlı da yakalandı.

Fatih'te bir iş yerinden 11 cep telefonu çalan 2 şüpheli

16 KAYITLARI BULUNAN ZANLILAR TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgularının ardından  adliyeye sevk edilen ve toplam da 16 kayıtlarının bulunduğu öğrenilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Fatih'te iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

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