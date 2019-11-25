Fatih'te kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul'un Fatih ilçesindeki, Molla Gürani Mahallesi’nde bulunan bazı iş yerlerini denetleyen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 iş yerinin deposunda illegal tütün ticareti yapıldığını tespit etti.
300 KİLOGRAM KAÇAK TÜTÜN BULUNDU
Soruşturma kapsamında söz konusu iş yerlerinde yapılan aramalarda, yurda yasa dışı yollarla getirilen farklı gramajlarda toplam 303 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İş yerlerini işleten yabancı uyruklu Madhad J. (42), Mahmud A. (37) ve Hasan A. (44) gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.