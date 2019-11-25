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Fatih'te kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul'da yapılan operasyonda, 300 kilonun üzerinde kaçak tütün ele geçirildi.

İHA | 25.11.2019 - 13:03..
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İstanbul'un Fatih ilçesindeki,  Molla Gürani Mahallesi’nde bulunan bazı iş yerlerini denetleyen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 iş yerinin deposunda illegal tütün ticareti yapıldığını tespit etti.

300 KİLOGRAM KAÇAK TÜTÜN BULUNDU

Soruşturma kapsamında söz konusu iş yerlerinde yapılan aramalarda, yurda yasa dışı yollarla getirilen farklı gramajlarda toplam 303 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Fatih'te kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İş yerlerini işleten yabancı uyruklu Madhad J. (42), Mahmud A. (37) ve Hasan A. (44) gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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