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Fatih'te kaçak yapıdan para kazanan uyanık

Tarihi Valide Han'ın yakınında mühürlenen binayı ticarethane gibi kullanan uyanık, turistlerin fotoğrafını çekip selfie için 100, evlilik fotoğrafı için 750 lira alırken yakalandı.

DHA | 30.10.2019 - 10:04..
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İstanbul'da para kazanmak için her yolu deneyen uyanıklara, bir yenisi daha eklendi.

BİR SÜRE SONRA KAPATILDI

Fatih ilçesinin Mahmutpaşa semtinde, Çakmakçılar Yokuşu’nda, 17. yüzyılda Kösem Sultan tarafından yaptırılan Valide Han ve bitişiğindeki Sağır Han’ın çatısında bulunan 5 kaçak yapı, ocak ayında Fatih Belediyesi tarafından yıkıldı.

Aynı yerdeki bir yapı ise yıkımın yapıldığı gün karar çıkmadığı için ayakta kaldı. Ancak kaçak yapının içinde kafeterya ve hediyelik eşya satılan iş yeri, bir süre sonra kapandı.

Fatih'te kaçak yapıdan para kazanan uyanık

GÜNDE 3 BİN LİRA İDDİASI

Bu süreçte, iddiaya göre Hakan Erbak, bir turizm şirketi adıyla, yıkılması beklenen yapının çatısını kiraladı. Fırat Alkaç'ın haberine göre; yapının, Valide Han tarafındaki girişine bir masa ve bir sandalye koyarak Boğaz manzarasına karşı fotoğraf çektirmek isteyen turistlerden kişi başı 100 lira almaya başladı.

Han esnafı, defalarca belediyeye şikâyet ettikleri Erbak’ın bu yolla günde 3 bin liraya yakın para kazandığını iddia ediyor. Erbak’ın hazırladığı fiyat listesi ise şöyle; Halı konsepti 100 lira, videografi paketi 1.000 lira, gelin-damat prodüksiyon hizmeti 750 lira, film-reklam-katalog çekimi 4 bin 500 lira.

Fatih'te kaçak yapıdan para kazanan uyanık

"FİŞ VERİYORUZ"

Hakan Erbak, tarihi hanın üzerinde ücret ödemeden manzara fotoğrafı çekmek isteyen turistlere ise engel oluyor. Erbak, yaptığı açıklamada, “Burası yasal bir yer. Parayı ödeyene fiş veriyoruz. Kart ile ödeme de yapılabiliyor. Kaçak bir yer değil, kaçak bir iş yapmıyoruz.” dedi. Fotoğraf çektirmek için 300 lira veren üç turist ise “Manzara çok güzel. Görevliler martılara yem veriyor. Bu nedenle martılar üzerimizden uçuyor. Biz de Boğaz manzarasına karşı fotoğraf çekiyoruz.” dedi.

İstanbul’da 1500 yıllık tarihiyle ayakta kalan en eski yapılardan biri olan Eirene Kulesi’nin bitişiğinde bulunan Büyük Valide Han ve Sağır Han’ın çatısındaki 5 kaçak yapı, geçen ay yıkıldı. Bu yıkım olaylarına kadar birbirine bitişik olan iki hanın çatıs,ı turistlerin uğrak yeriydi. Boğaz manzarasını görmek isteyen turistler, ücretsiz olarak hanın çatısında fotoğraf çektirebiliyordu. İş yerlerinin yıkılmasının ardından hanın çatısında herhangi bir restorasyon işlemi yapılmadı.

Yıkılan iş yerlerinin molozlarının ise aradan geçen zamana rağmen temizlenmedi. Fatih Belediyesi yetkilileri, kaçak yapının 5 defa mühürlendiğini, mühürü kıran sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Kaçak yapının çatısındaki masa, yastık ve kilimlerin de toplandığını belirten belediye görevlileri, anıtlar kurulundan gelecek iznin ardından tarihi yapının çatısındaki kaçak merdivenlerin yıkılacağını belirtti.

Fatih'te kaçak yapıdan para kazanan uyanık

"VERGİMİ ÖDÜYORUM"

Parayla selfie çekilen kaçak yapının sahibi, Büyük Valide Han Yapım ve Organizasyon Şirketi’nin patronu Harun Reşit Göktaş yaptığı açıklamada, “Ben burayı bütün insanların gelip bir soluk alabileceği, aynı zamanda kültür, sanat ve eğitim faaliyetlerinin yapıldığı bir yer olarak düzenledim ve 3.5 yıl işlettim. Ruhsat vermediler. Onlarca kez usulsüz mühürleme yaptılar. Şimdi bir prodüksiyon şirketi olarak burada vergi ödeyerek bu işi yapıyoruz, yine belediye engel oluyor. Soruyorum, bu çevrede vergi veren kaç iş yeri var? Kaçının ruhsatı var?” dedi.

Fatih'te kaçak yapıdan para kazanan uyanık

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