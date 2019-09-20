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Fatih'te kasa çalan hırsızlar kaçtılar

Yüzleri maskeli ve kimliği belirsiz 2 hırsız, çaldıkları çelik kasayı çuvala koyup motosiklete bağlı el arabasıyla taşırken yola devirdi.

DHA | 20.09.2019 - 07:52..
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İstanbul Fatih'te, saat 05.15 sıralarında hırsızlık meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, çaldıkları çelik kasayı çuvala koyup el arabasına yükleyerek kullandıkları motosikletin arkasına bağladı.

Fatih'te kasa çalan hırsızlar kaçtılar

Şüpheliler, motosiklete bağlı el arabasıyla Aksaray istikametinden Kocamustafapaşa istikametine hareket ettikleri sırada Dr. Adnan Adıvar Caddesi girişinde, kasayı yola devirdi.

YÜKLEYEMEDEN PANİK YAPTILAR

Bu sırada Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle bekçilerini gören şüpheliler, kasayı el arabasına yükleyemeden panik yaparak, motosiklete binip hızla kaçtı.

Şüphelilerin kaçtığını gören bekçiler, durumu telsizden bölgedeki polis ekiplerine bildirdi.

Fatih'te kasa çalan hırsızlar kaçtılar

KASANIN KİMİN OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri de bölgede, kasa ve el arabasında parmak izi incelemesi yaptı. Olay yeri incelemesinin ardından çelik kasa ekip aracına yüklenerek, polis merkezine götürüldü.

Çelik kasanın nereden çalındığını belirlemek için araştırmalar sürerken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Fatih'te kasa çalan hırsızlar kaçtılar

Fatih'te kasa çalan hırsızlar kaçtılar

Fatih'te kasa çalan hırsızlar kaçtılar




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