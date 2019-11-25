Fatih'te kızını vuran polisin ifadesi paylaşıldı

İstanbul'un Fatih ilçesi Dülgeroğlu Sokak’ta, emekli başkomiser Kemal A., beraber yaşadığı ve bipolar bozukluğu olan kızı Nihal A.’yı (40) tabancasıyla vurmuştu.

Kızını başından vuran baba Kemal A. polisi arayarak kendini ihbar ederek teslim olmuştu.

Fatih'te emekli başkomiser kızını vurdu VİDEO

EMNİYETTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Fatih'te sabah saatlerinde yaşanan kan dondurucu cinayet ile ilgili bir detay daha ortaya çıktı. Sabah saatlerinde yaşanan elim olayda, baba Kemal A.'nın emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Baba Kemal A.'nın ifadesinde savunma olarak "Kurtulsun diye yaptım" dediği öğrenildi. Evlat katili babanın emniyetteki işlemleri sürüyor.