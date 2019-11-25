taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7162
Euro
6.301
Altın
1461.48
Borsa
106588.41
Gram Altın
268.621
Bitcoin
38285.69

Fatih'te kızını vuran polisin ifadesi paylaşıldı

Fatih'te oturduğu evde bipolar bozukluğu olan kızını öldüren emekli başkomiser Kemal A.'nın kızını neden öldürdüğü ile ilgili ifadesi ortaya çıktı.

İHA | 25.11.2019 - 06:45..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'un Fatih ilçesi Dülgeroğlu Sokak’ta, emekli başkomiser Kemal A., beraber yaşadığı ve bipolar bozukluğu olan kızı Nihal A.’yı (40) tabancasıyla vurmuştu.

Kızını başından vuran baba Kemal A. polisi arayarak kendini ihbar ederek teslim olmuştu.

Fatih'te emekli başkomiser kızını vurdu VİDEO

EMNİYETTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Fatih'te sabah saatlerinde yaşanan kan dondurucu cinayet ile ilgili bir detay daha ortaya çıktı. Sabah saatlerinde yaşanan elim olayda,  baba Kemal A.'nın emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Baba Kemal A.'nın ifadesinde savunma olarak "Kurtulsun diye yaptım" dediği öğrenildi. Evlat katili babanın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Fatih'te kızını vuran polisin ifadesi paylaşıldı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran ülkesindeki eylemler için Suudi Arabistan'ı suçladı

İran ülkesindeki eylemler için Suudi Arabistan'ı suçladı

50
İstanbul'da bir baba silahını temizlerken kızını vurdu

İstanbul'da bir baba silahını temizlerken kızını vurdu

38
Irak'taki gösterilerde şiddet hız kesmiyor

Irak'taki gösterilerde şiddet hız kesmiyor

16
Kocaeli'de bir kişi tartışığı şahsa defalarca ateş etti

Kocaeli'de bir kişi tartışığı şahsa defalarca ateş etti

2
Karaman'da bir sürücü yön levhasına çarptı

Karaman'da bir sürücü yön levhasına çarptı

11
Fatih'te kızını vuran polisin ifadesi paylaşıldı

Fatih'te kızını vuran polisin ifadesi paylaşıldı

4
Samsun'da bunalıma giren kişi aracını ateşe verdi

Samsun'da bunalıma giren kişi aracını ateşe verdi

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir