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Fatih'te kuyumcu kuryesi kocasını gaspçılardan kurtardı

Dağıtıma çıkan kuyumcu kuryesi, 4 kişilik çete tarafından gaspa uğrarken karısının kocasını kurtardığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA | 06.03.2020 - 12:45..
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Fatih'te kuyumcu atölyesi kuryeliğini yapan kişi, İstanbul dışına gidecek sipariş altınları bir valize doldurup eşiyle birlikte yola çıktı.

Kuyumcu kuryesi, sokakta eşiyle birlikte yürürken önünü kesen kasklı bir kişinin saldırısına uğradı.

Fatih'te kuyumcu kuryesi kocasını gaspçılardan kurtardı

3 KİLO ALTIN DOLU VALİZ

Yaklaşık 1 Milyon lira değerinde 3 kilo altının bulunduğu valizi almaya çalışan gaspçı ile kuyumcu kuryesi arasında arbede yaşandı.

Bu sırada kuyumcu kuryesinin yanında olan karısı, yere düşüp gaspçının almaya çalıştığı valizi kucaklayarak çalınmasına engel olmaya çalıştı.

Fatih'te kuyumcu kuryesine gasp girişimi

HIRSIZLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Gaspçı yerde sürüklediği kadını elektroşok cihazıyla etkisiz hale getirmeye çalışırken, kadın sarıldığı altın dolusu valizi bırakmadı.

Dört kişilik motosikletli çetenin diğer üyelerinin de olaya dahil olacağı sırada koşarak gelen vatandaşlar, gaspçıları yakalamaya çalıştı.

Gaspçılar, panikleyerek valizi alamadan kaçtı. Polis gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.

Fatih'te kuyumcu kuryesi kocasını gaspçılardan kurtardı

"ANLIK BİR OLAY DEĞİL"

Esnaf Ömer Soysal, "İkisi motosiklet üstünde, ikisi yaya kuyumcu çalışanının çantasını almak için önünü kesiyorlar. Kadını darp ettiler, kadın bağırınca esnaf koşup yardıma geldi. Esnafın çabasıyla valizi kurtardılar. Bunlar motosikletli gaspçı önce yaya olarak ikisi geliyor, sonra da iki kişi motosiklet ile geliyor. Hepsi birlikte, plan yapmışlar, takip etmişler. Belki de bir hafta on gün gelip geçişleri takip etmişler, bu bir anlık bir olay değil." dedi.

Fatih'te kuyumcu kuryesi kocasını gaspçılardan kurtardı

"KADINI YERDE SÜRÜKLEYİP ELEKTROŞOK VERİYORLAR "

Kuyumcu esnafı Sebahattin Bağatur, "Motosikletli 4 kişi geliyorlar. Bizim köşede yaklaşık yarım saat bekliyorlar. Çıktıklarında hemen saldırıyorlar valizi almaya çalışıyorlar. Kuyumcu kuryesi adamın yanında eşi de var. Gaspçı valizi kaparken kadın araya giriyor, müdahale edip valizi tutuyor, kadını yerde sürüklüyorlar, kadına elektroşok veriyorlar ama kadın valizi bırakmıyor. Valizi kadından bir türlü alamıyorlar.  Vatandaşlar gelince motorlara binip kaçıyorlar. Saldırıya uğrayanlar bizim tanıdığımız kişiler valizlerinde altın vardı. Kuyumcu dükkanlarına sipariş dağıtımına çıkmışlar. Belki bir kaç hafta, belki de bir kaç ay takip ettiler bilemiyorum. Onları Allah korumuş, geçmiş olsun. İnşallah bir daha kimsenin başına böyle bir şey gelmez." dedi.

Fatih'te kuyumcu kuryesi kocasını gaspçılardan kurtardı

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