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Fatih'te metrekareye 114 kilogram yağış düştü

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası açıklama yapan valilik bütün ekiplerin seferber olduğunu duyurdu.

AA | 17.08.2019 - 17:02..
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Fatih'te metrekareye 114 kilogram yağış düştü

İstanbul Valiliği, il genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimizde bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrasında, Fatih ilçemizde metrekareye 114 kg olmak üzere, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kartal, Kadıköy, Ümraniye ilçelerimizde metrekareye ortalama 30-40 kg yağış kaydedilmiştir. Etkili olan sağanak yağış ve hava muhalefeti nedeniyle 13.10-14.30 saatleri arasında Şehir Hatları vapur seferleri yapılamamış, Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri geçici olarak durdurulmuştur.

Fatih'te metrekareye 114 kilogram yağış düştü

TÜM EKİPLER SEFERBER EDİLDİ

Saat 16.00 itibariyle; İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım ve Zabıta Komuta Merkezlerine toplam 2414 ihbar yapılmış, alınan taleplerin süratle değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması için bütün ekipler seferber edilmiştir.

Fatih'te metrekareye 114 kilogram yağış düştü

Unkapanı Köprüsü civarında biriken yağmur sularının tahliyesi neticesinde, kimliği belirsiz bir şahsın cesedi bulunmuş olup, ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından otopsi çalışmaları başlatılmıştır.

GECE BOYU SÜRECEK

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan meteorolojik bilgilere göre; bölgemizde devam edecek kuvvetli yağışların gece boyunca süreceği ve sabah saatlerine kadar etkisinin azalarak devam etmesi beklenmektedir."

Fatih'te metrekareye 114 kilogram yağış düştü

Fatih'te metrekareye 114 kilogram yağış düştü

Fatih'te metrekareye 114 kilogram yağış düştü

Fatih'te metrekareye 114 kilogram yağış düştü

Fatih'te metrekareye 114 kilogram yağış düştü

Fatih'te metrekareye 114 kilogram yağış düştü

Fatih'te metrekareye 114 kilogram yağış düştü

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